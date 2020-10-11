الأرجنتين: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% بسبب كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
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قال استطلاع للبنك المركزي الأرجنتيني لآراء الاقتصاديين والمحللين إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الأرجنتيني 11.8% في  2020 في توقع أكثر تفاؤلا قليلا من التقدير السابق بانخفاض قدره 21.1%.

ويتوقع استطلاع توقعات السوق للبنك أن يبلغ التضخم 36.9% في 2020. وأشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار 3% في سبتمبر.

وأظهر الاستطلاع أنه "خلال الربع الثالث من 2020 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي 9.8% مقارنة بالربع الثاني من 2020، مما يشير إلى أن فترة التأثير الأكبر لجائحة كورونا قد انتهت ".

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