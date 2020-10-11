القومي للمرأة لـ السيدة المصرية: "تضحياتكم فوق رؤسنا"

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن بطولة المرأة المصرية في الدفاع عن الوطن كانت حجر أساسي في الحروب التي خاضتها مصر، مضيفة أن المرأة المصرية رفعت شعار "نحن لا نهاب الموت عندما خرجت في ثورة 19".





وأشار "مرسي"، خلال كلمتها في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد، إلى أن المرأة المصرية تؤمن ان التضحية بكل غالي ونفيس هو الغاية، لافتة إلى أن السيدات المصريات كانوا يتبرعن بالذهب لتسليح الجيش المصري، وهو ما تكرر عندما تبرعت الحاجة زينب لصالح الدولة المصرية بذهبها في 2014.



