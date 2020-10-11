عادل إمام فى مارينا خوفًا من الموجة الثانية لكورونا





غادرت أسرة الفنان عادل إمام الساحل الشمالى الأسبوع قبل الماضى، لكن الزعيم فضل المكوث بصحبة مساعده الخاص فى فيللته بمارينا 5 بمنطقة «لسان الوزراء» فى الساحل الشمالى.





وعلمنا أن السبب هو خوفه وخوف عائلته عليه من العودة إلى القاهرة تجنباً للإصابة بفيروس «كورونا»، خاصةً مع استمرار تحذيرات الدولة والرئيس من إمكانية حدوث موجة ثانية من الفيروس





واضطرت عائلة الزعيم العودة إلى القاهرة لارتباطهم بكثير من الالتزامات وعلى رأسها مدارس أبنائهم التى بدأت مبكرا.





وأكد مصدر مقرب من الزعيم أنه لا يعانى أى أزمات صحية خلال هذه الفترة كما تداولت بعض الأنباء، بل على العكس فهو يتمتع بصحة جيدة ويخرج فى الكثير من الأحيان لممارسة رياضة المشى.





وأضاف المصدر أن الزعيم غير مرتبط بتصوير مسلسلات لموسم رمضان المقبل وهو ما كان يتطلب ووجوده فى القاهرة، حيث تداولت أنباء عن قرار الزعيم بالخروج من المنافسة فى دراما رمضان المقبل، والتحضير لفيلم جديد يشارك فى بطولته ابنه محمد إمام، والفيلم من إخراج رامى إمام.





يشار إلى أن الزعيم خاض السباق الرمضانى الأخير من خلال مسلسل «فلانتينو»، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.



