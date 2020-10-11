اغتصاب جماعي لفتاة في منزلها ببنجلادش

تعرضت فتاة لاعتصاب جماعي في منزلها في إحدى قرى مقاطعة نواكالي ببنجلادش، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وتجمع النساء البنغاليات أمام مقر البرلمان في العاصمة دكا، للتعبير عن استيائهن الشديد من تفشي ظاهرة الاغتصاب المتكررة في البلاد مطالبات بالقصاص من المجرمين.

وقد واعتقلت الشرطة 4 من المشتبه فيهم المشاركة في هذا الاعتداء والذين ينسب لهم تهديهم الضحية بالقتل في حال إبلاغ أجهزة الأمن بالاعتداء عليها.

غير أن بث جهات مجهولة فيديو لعملية الاغتصاب على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى انكشاف الجريمة وإثارة غضب شعبي واسع النطاق في البلاد.

وسجلت المنظمة الحقوقية البنغالية "إين أو ساليش كيندرا" 975 حالة اغتصاب في بنغلادش بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري دون ذكر الحالات غير المصرح بها.

ويعتقد العديد من البنغاليين أن تفشي جرائم الاغتصاب في بلادهم سببه تراخي السلطات في تسليط العقاب اللائق على المجرمين.