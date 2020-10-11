ارتفاع جماعي لمؤشرات ىبورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحاً 24.57 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6399.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 20.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4487.19 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 254.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8031 صفقة.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.88%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.70%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.44%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%.