وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2020، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال.

وتقام الاحتفالية هذا العام، تحت شعار « تمكين الفتيات من استخدام المنصات الإلكترونية بشكل عادل»، حيث من المقرر أن يشارك في الاحتفالية كل من السيد مدثر صديقي - مدير منظمة بلان إنترنشيونال في مصر، كما يشارك أيضًا القائم بأعمال سفير كندا فى مصر، فضلا عن عدد من المسئولين والشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات.

وتشهد الاحتفالية حلقة نقاشية عن الاستخدام الآمن للمنصات الإلكترونية للفتيات، فضلا عن إعلان وتقديم شهادات التقدير للفائزين فى مسابقتي "التنمر الالكتروني" و"التميز الإعلامي"، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي ستشهدها الاحتفالية التي تقام بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن بوابة الفجر اليوم العالمي للفتاة الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»