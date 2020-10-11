وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة اليوم

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2020، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال.





وتقام الاحتفالية هذا العام، تحت شعار « تمكين الفتيات من استخدام المنصات الإلكترونية بشكل عادل»، حيث من المقرر أن يشارك في الاحتفالية كل من السيد مدثر صديقي - مدير منظمة بلان إنترنشيونال في مصر، كما يشارك أيضًا القائم بأعمال سفير كندا فى مصر، فضلا عن عدد من المسئولين والشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات.



