وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة اليوم
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2020، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال.
وتقام الاحتفالية هذا العام، تحت شعار « تمكين الفتيات من استخدام المنصات الإلكترونية بشكل عادل»، حيث من المقرر أن يشارك في الاحتفالية كل من السيد مدثر صديقي - مدير منظمة بلان إنترنشيونال في مصر، كما يشارك أيضًا القائم بأعمال سفير كندا فى مصر، فضلا عن عدد من المسئولين والشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات.
وتشهد الاحتفالية حلقة نقاشية عن الاستخدام الآمن للمنصات الإلكترونية للفتيات، فضلا عن إعلان وتقديم شهادات التقدير للفائزين فى مسابقتي "التنمر الالكتروني" و"التميز الإعلامي"، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي ستشهدها الاحتفالية التي تقام بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.
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