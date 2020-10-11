قرار جديد من الأهلي قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد بدوري الأبطال





يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء احترازي جديد اليوم قبل التوجه إلى المغرب، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بالخضوع إلى مسحة طبية اليوم الأحد، للكشف عن فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الوداد المغربي، بدوري الأبطال.





واستقرت إدارة النادي الأهلي، على السفر يوم الثلاثاء المقبل إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويقوم لاعبي الأهلي الذين تم اختيارهم لمواجهة بيراميدز بإجراء المسحة الطبية في الفندق، بينما يقوم المستبعدون من القائمة بإجراء المسحة في ملعب التتش.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



