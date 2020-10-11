سواريز يكشف عن مستقبل ميسي مع برشلونة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح الأوروجواياني لويس سواريز نجم هجوم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي أن إدارة برشلونة رغبت في رحيله بسبب علاقته الجيدة مع ميسي. وأشار إلى أن من المحتمل أن يرحل ميسي عن برشلونة ولكنه سيستمر مع البلوجرانا في حالة وجود مجلس إدارة آخر.

وقال سواريز في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة من كرة القدم الذي يقدمه الصحفي بولو فينولو على شبكة ESPN العالمية :"أعتقد أن إدارة برشلونة أرادت رحيلي لأن لديّ علاقة جيدة مع ليونيل ميسي، ربما أرادوا أن لا يكون معي كثيرًا ولا أجد أي سبب يجعلهم يعتقدون أن ذلك يضر بالفريق".

وأضاف:"من الواضح أنني أفتقد ميسي لكن مع وجود التكنولوجيا فنحن نتحدث باستمرار لأن لدينا صداقة قوية ونتشارك أشياء كثيرة كما أن أطفالنا يعيشون حياة مشتركة ولدينا رابطة عائلية كبيرة".

وعن مستقبل ميسي، علق سواريز قائلاً:"قد يكون هناك احتمال أن يلعب ميسي لنادي آخر ولكن إذا شعر بالسعادة والراحة مرة أخرى في برشلونة مع وصول مجلس إدارة آخر فسوف يرغب بالاستمرار مع البرسا".

وتابع :"كصديق سأكون سعيدًا إذا قدم آداءاً جيداً، لن أقول المحادثات التي جمعتني به عندما أبدى رغبته بالرحيل لكنه كان وقتًا صعباً ومعقداً عليه، حاولت دعمه ومساعدته".

وعن إمكانية اللعب بقميص ريال مدريد، اختتم سواريز تصريحاته قائلاً:"لست مجنوناً، لطالما حلمت باللعب لبرشلونة منذ أن كنت طفلاً، لن أحتفل إذا سجلت هدفًا في برشلونة لكنني سأشير بيدي إلى المنصة، حيث يجلس بارتوميو رئيس مجلس الإدارة".

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ميسي سواريز برشلونة

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