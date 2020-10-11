علاء نبيل: طاهر محمد طاهر سيتفوق على الشحات وكهربا فى الأهلي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق علاء نبيل، نجم ومدرب المقاولون العرب، على انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقال علاء نبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي كان في حاجة للتعاقد مع طاهر محمد طاهر بعد رحيل رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب صغير السن وصاحب شخصية قوية وسيحقق نجاحات مع النادي الأهلي فور إنضمامه في الموسم الجديد".

وشدد: "طاهر محمد طاهر سيتفوق وسيلعب على كل اللاعبين الموجودين في مركز الجناح وهم حسين الشحات وكهربا وهيلعب عليهم وهيقعدهم دكة".

وأتم: "الأهلي خسر رمضان صبحي ورحيله سيحدث فارق كبير في صفوف القلعة الحمراء".

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