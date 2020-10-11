موعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
أحمد عصام
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يلتقي منتخب انجلترا مع بلجيكا اليوم الأحد 11 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وستقام المباراة بين منتخب انجلترا وبلجيكا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويحتل منتخب بلجيكا في صدارة ترتيب مجموعته بدوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
يذكر أن المنتخبين قد التقيا في كأس العالم 2018 في روسيا، وقد فاز منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في إطار منافسات الحصول على المركز الثالث.
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