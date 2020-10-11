شاهد.. عمرو أديب: "المجلس اللي فات محصلش أي استجواب للحكومة"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك نماذج من المرشحين بنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب جيدة جدا، "معلقا: "في أسامي كريستال.. ناس محترمة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن دور النائب ليس إخراج أحد من الحبس، ولا البحث عن واسطة، لافتا إلى أن عضو البرلمان له دورين وهما التشريع، ووضع الوازنة، منوها بان المجلس السابق لم يقدم استجواب واحد للحكومة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "إنزلوا عبروا عن رأيكم، واختاروا اللي يمثلكم ويستحق.. الدولة بتصرف مليارات على الانتخابات خد حقك".

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحا فى النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نداء مصر قائمة تحالف المستقلين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحا و8 قوائم في انتخابات مجلس النواب

ننشر اسماء المرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا

ننشر اسماء المرشحين عن تحالف المستقليين بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا

"الوفد" يكشف سبب انسحابه من القائمة الوطنية (فيديو)

بالمستندات.. "الفجر" تنشر القائمة الكاملة لمرشحي مجلس النواب المستقليين بجميع المحافظات

رئيس محلية البرلمان يكشف دلالة ارتفاع عدد مرشحي انتخابات مجلس النواب (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

11:56 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»