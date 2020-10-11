"ريم" تظهر على الهواء وتفضح عبدالله الشريف وقنوات الإخوان

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، اتصال هاتفي مع ريم الفتاة التي فضحت حقيقة الإخواني عبدالله الشريف.





وقالت ريم، إن عبدالله الشريف طلب منها الزنا بعد 5 ساعات من لقائهم، معلقة: "فالي أنا نفسي فيكي يا ريم.. قولتله وأنا بس في الحلال، ولما رفضت قالي إحنا كده بنعذب نفسنا".





وكشفت، أنها أرسلت رسائلها إلى قنوات المعارضة لكي تنشر الرسائل الصوتية ورفضوا، مضيفة: "بعت لبرنامج معتز مطر، وبعت لبرنامج ألو مكملين، وفالأخر حد من إعداد معتز مطر رد عليا وقالي شكرا".



