"ريم" تظهر على الهواء وتفضح عبدالله الشريف وقنوات الإخوان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
الإخواني عبدالله الشريف
الإخواني عبدالله الشريف
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، اتصال هاتفي مع ريم الفتاة التي فضحت حقيقة الإخواني عبدالله الشريف.

وقالت ريم، إن عبدالله الشريف طلب منها الزنا بعد 5 ساعات من لقائهم، معلقة: "فالي أنا نفسي فيكي يا ريم.. قولتله وأنا بس في الحلال، ولما رفضت قالي إحنا كده بنعذب نفسنا". 

وكشفت، أنها أرسلت رسائلها إلى قنوات المعارضة لكي تنشر الرسائل الصوتية ورفضوا، مضيفة: "بعت لبرنامج معتز مطر، وبعت لبرنامج ألو مكملين، وفالأخر حد من إعداد معتز مطر رد عليا وقالي شكرا".

وأضافت: "اخر مرة اتقابلنا رقصنا على أغنية لمحمد حماقي اسمها حاجة مستخبية، وقالي الله لا يرحمني منك، وقولتله خليها اغنيتنا.. لعب بمشاعري"، متابعة: "بعد ما رقصنا جلسنا على كنبة وكنت بحضنه وجينا نتصور فوجئت بوجود صور لي على موبايله.. الفاجر ابن الحرام".

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