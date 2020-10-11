المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير أتوبيسات لنقل المواطنين لمعرض تراثنا

قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن معرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، هو فرصة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.



وأضاف "شاش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا المعرض أفضل من العام السابق وأكبر.



وأشار نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أنه سيكون هناك "أتوبيسات" في ميدان التحرير تتولى نقل المصريين الراغبين إلى مقر المعرض في أرض المعارض.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، لتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.



١. افتتح الرئيس السيسي،معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



٢. يشارك أكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.



٣. تأتي إقامة المعرض في إطار توجيهات الرئيس بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.



٤. وفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء السبت، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانا.



٥. يستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة، كضيف شرف وتم تخصيص اجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية؛ التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني، وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.



٦. ويعد "تراثنا"، أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

