الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وافق مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشكل مبدئي على بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض وليد أزارو فكرة تجديد عقده مع الأهلي وتمسك بالرحيل وأعلن رغبته في الانتقال إلى صفوف الاتفاق السعودي في الميركاتو الصيفي.

وكشف النجم المغربي أنه في حالة عدم موافقة الأهلي على رحيله إلى الاتفاق فإنه سيرفض أي عروض للإعارة وسيستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم ويوقع لأي ناد في يناير المقبل، ويحرم بذلك المارد الأحمر من الحصول على أي مقابل مادي وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على رحيله.

ويسعى مسئولو القلعة الحمراء في الوقت الحالي رفع المقابل المادي والوصول إلى مليون دولار بعد أن وصل المقابل حتى الآن إلى 750 ألف دولار من قبل النادي السعودي.

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