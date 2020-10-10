بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة «القناص»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:42 م
بيراميدز
بيراميدز
علي خلاف
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تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة وادي

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع نادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع محمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه أبدى مسؤولو الزمالك، رغبتهم في الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يحسم العرض المادي الصفقة لأحد الناديين.

ويدرس مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، العروض المقدمة للاعب الفلسطيني محمود وادي، لاعب الفريق، لاختيار العرض الأكثر جدوى من الناحية المادية.

 

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