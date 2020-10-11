أستاذ علاقات دولية: أردوغان رهن تركيا لـ"قطر" مقابل المال (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
داليا الحسين
Advertisements
قال أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن أردوغان انحنى لتميم أمير قطر من أجل المال، وأنه ذهب للدوحة كمتسول، مشيرًا إلى أنه حصل على أموال كثيرة من السراج.

وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تركيا عليها ديون 470 مليار دولار مستحقة قبل نهاية العام المقبل.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن حجم السيولة في البنك المركزي التركي تبلغ 45 مليار دولار فقط، وتوقع صندوق النقد الدولي أنها ستكون عاجزة عن سداد ديونها.

وأكد أن أردوغان يسعى لصنع إنجازات وهمية بعدما وصل التضخم إلى 26 %، مشيرا إلى أن الليرة التركية تنهار كل عام عما سبقه، متوقعا أن تعلن تركيا إفلاسها لعدم قدرتها على سداد ديونها.

واستطرد أستاذ العلاقات الدولية، أن صندوق النقد الدولي توقع أن تركيا ستصبح أول دولة في التاريخ عاجزة عن سداد ديونها الخارجية، مؤكدا أن تركيا عليها ديون 300 مليار دولار يجب تسديدها قبل نهاية 2021.

وأضاف أن أردوغان دمر الاقتصاد التركي ويقوم بمغامرات عسكرية من أجل الحصول على أموال، مشيرا إلى أن أردوغان رهن تركيا لقطر مقابل المال، وهو ما ترفضه المعارضة في أنقرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإعلامي احمد موسى أردوغان

أخبار تهمك

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ديون تركيا تدفعها لطلب مساعدة المؤسسات والمقرضين الدوليين

أحمد موسى: "أردوغان" يتعامل مع أمير قطر كخادمه

تركيا على صفيح ساخن.. الليرة تواصل السقوط.. ورئيس المعارضة يسخر من "أردوغان"

أردوغان.. نموذج للفشل في إدارة أزمة عملات

مصطفى بدرة: "أردوغان" يعاني من افلاس اقتصادي مع تراجع معدلات النمو 5%

تميم يطلع أردوغان على نتائج زيارته الفاشلة لواشنطن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»