أستاذ علاقات دولية: أردوغان رهن تركيا لـ"قطر" مقابل المال (فيديو)

قال أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن أردوغان انحنى لتميم أمير قطر من أجل المال، وأنه ذهب للدوحة كمتسول، مشيرًا إلى أنه حصل على أموال كثيرة من السراج.



وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تركيا عليها ديون 470 مليار دولار مستحقة قبل نهاية العام المقبل.



وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن حجم السيولة في البنك المركزي التركي تبلغ 45 مليار دولار فقط، وتوقع صندوق النقد الدولي أنها ستكون عاجزة عن سداد ديونها.



وأكد أن أردوغان يسعى لصنع إنجازات وهمية بعدما وصل التضخم إلى 26 %، مشيرا إلى أن الليرة التركية تنهار كل عام عما سبقه، متوقعا أن تعلن تركيا إفلاسها لعدم قدرتها على سداد ديونها.



واستطرد أستاذ العلاقات الدولية، أن صندوق النقد الدولي توقع أن تركيا ستصبح أول دولة في التاريخ عاجزة عن سداد ديونها الخارجية، مؤكدا أن تركيا عليها ديون 300 مليار دولار يجب تسديدها قبل نهاية 2021.



وأضاف أن أردوغان دمر الاقتصاد التركي ويقوم بمغامرات عسكرية من أجل الحصول على أموال، مشيرا إلى أن أردوغان رهن تركيا لقطر مقابل المال، وهو ما ترفضه المعارضة في أنقرة.

