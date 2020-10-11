أول تعليق لـ"ريم" التي فضحت عبدالله الشريف على الهواء

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، اتصال هاتفي مع ريم الفتاة التي فضحت حقيقة الإخواني عبدالله الشريف.



وقالت ريم، "أنا حاولت أوضح قصتي"، مشيرة إلى أنها لم تتابع ردود الفعل حول التسريبات، مضيفا: "في ناس قالوا أني مصرية ومزقوقة عليه.. الناس بيصدقوا صورة عبدالله الشريف اللي بتظهر أمامهم"، مضيفة أن قصتها مع الشريف هي انعكاس حقيقي لشخصيته، حيث أنه يعطي وجه خادع.



ولفتت إلى أنها تنتمي لإحدى دول الخليج، مضيفة: "عبدااله الشريف شخصية مريضة نفسيا وتحب الشهرة"، كاشفة أنهم كانوا يلتقون في فندق ميلينيوم الدوحة، مضيفة: "أن زوجتة كانت تتصل به ويتحدث معها بطريقة سيئة، ومرة كان معايا وعريان الصدر وأرسلت له صورة لأشياء اشترتها من اللولو ماركت".



وأضافت: "مرة حكى ليا أنه ركب طيارة وكان بمفرده وكان خائفا أن يكون قد تم اختطافه مثلما حدث مع والد امير قطر عندما نفوه".

