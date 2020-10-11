"موت وخراب ديار".. شاب يقتل شقيقه بـ9 طعنات في العياط ووالدهما حاول تضليل الشرطة

صباح أمس الجمعة، توجه "محمد" شاب عشريني العمر، إلى محل بقالة ملك والده، بمركز العياط، ليأخد علبة سجائر كعادته، دون أن يعلم أنها الليلة الأخيرة له على قيد الحياة، بعد مشاجرته مع شقيقه وبمجرد دخوله إلى المحل وقعت مشادة كلامية بين الشقيقين.. "أنت هتفضل تاخد حاجات من غير ما تدفع ثمنها، ده أنت بتاخد 3 علب سجائر في اليوم".





تدخل الاب لفض الشجار بين نجليه.. "خلاص يابني أخوك مش شغال وتعبان نفسيًا اديله اللي هو عايزه"، ليحصل "محمد" على علبة السجائر ويغادر محل والده.





بحلول المساء، وتجمع الأسرة بالمنزل الكائن بمدينة العياط، جنوب الجيزة، تجدد الشجار بين الشقيقين مرة أخرى، وإستل على إثرها "يحيي"، سكينا وسدده في جسد شقيقه، أصابه 9 طعنات أولهم برجله، أسقطه قتيلًا في الحال.





دقائق معدودة وإلتم الجيران على أصوات الصراخ بالمنزل، ومحاولة الأب إنقاذ نجله، لكن دون جدوى، حيث تأكد من وفاته، ليبلغ أحد الأهالي الشرطة.





قوة أمنية من مركز شرطة العياط إنتقلت إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدهما حاول الأب تضليل الشرطة في بادئ الأمر، خوفًا على نجله من الحبس بعد قتل الثاني.. "مش هيبقي موت وخراب ديار"، وبإعادة مناقشته مرة أخرى قرر أن نجله، قتل شقيقه بعد وقوع مشاجرة بينهما، وأنه حاول تضليل الشرطة خوفًا على إبنه.





كان سدد شاب، طعنات بجسد شقيقه، أسقطه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات بينهما، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، بتلقيه إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول جثة شاب بها طعنات بالجسم.





وكشفت التحريات الأولية للعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجني عليه مريض نفسي يدعى "محمد.ض." والقاتل شقيقه يدعى "يحيى"، وأن خلافا بينهما تطور إلى ارتكاب الجريمة.



