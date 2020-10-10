حلاوة المولد 2020.. أسعار مستقرة وطلب ضعيف

شهدت أسعار حلوى المولد خلال العام 2020 والذي يحتفل به المصريون خلال الأيام المقبلة استقرار مقارنة بالعام الماضي، ولكنه لم يشجع على ارتفاع معدل الطلب عليها.

وتراوح سعر كيلو الحلوي الشعبي في الأسواق بين 15 جنيه إلى 100 جنيه بينما سجلت في المحلات بين 50 جنيه وحتى 700 جنيه للعلبة الواحدة.

وجاء استقرار أسعار حلوى المولد رغم تراجع أسعار السكر بقيمة 1200 جنيه للطن، وهبوط قيمة سعر الدولار التى يتم استيراد خامات الإنتاج الخاصة بتصنيع الحلوى، وهو ما لم ينعكس على تراجع الأسعار بسبب زيادة مصروفات أجور العمال.

ولم يشهد الطلب على حلاوى المولد ارتفاع، ارجعه البائعون إلى ال تراجع القوى الشرائية للمواطنين بسبب أزمة كورونا.