حلاوة المولد 2020.. أسعار مستقرة وطلب ضعيف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت أسعار حلوى المولد خلال  العام  2020 والذي يحتفل به المصريون خلال الأيام المقبلة استقرار مقارنة بالعام الماضي،  ولكنه لم يشجع على ارتفاع معدل الطلب عليها.

 

وتراوح سعر كيلو الحلوي الشعبي في الأسواق بين 15 جنيه إلى 100 جنيه بينما سجلت في المحلات بين 50 جنيه وحتى 700 جنيه للعلبة الواحدة.

 

وجاء استقرار أسعار حلوى المولد رغم تراجع أسعار السكر بقيمة 1200 جنيه للطن، وهبوط قيمة سعر الدولار التى يتم استيراد  خامات الإنتاج الخاصة بتصنيع الحلوى، وهو ما لم ينعكس على تراجع الأسعار بسبب زيادة مصروفات أجور العمال.

 

ولم يشهد الطلب  على حلاوى المولد  ارتفاع، ارجعه البائعون إلى  ال تراجع القوى الشرائية للمواطنين بسبب أزمة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلاوة المولد 2020 حلاوة المولد اسعار حلاوة المولد

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

فرص الزمالك في الحصول على المركز الثاني بالدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 12 ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محلات الحلويات تستعد للمولد النبوي .. والأسعار تبدأ من 50 جنيه للعلبة

تعرف على اسعار حلاوة المولد في المحلات مع اقتراب ذكرى المولد النبوى وأهم النصائح لشرائها

10 % تراجع في أسعار حلوي المولد النبوي.. وإقبال ضعيف من المواطنين على الشراء

"شعبة السكر": شراء حلاوة المولد النبوي أصبح بالقطعة الواحدة

لتوفير النفقات.. خطوات صناعة أشهر أصناف حلاوة المولد النبوي في المنزل

اسعار حلاوة المولد النبوى 2019 في محل العبد.. العلبة المشكلة بـ150 جنيها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»