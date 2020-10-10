عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أكدت تحقيقات النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي خلو واقعة تغيب فتاة بالمنوفية من أي شُبهة جنائية.

إذ أكدت التحقيقات المجراة مع الفتاة - عقب العثور عليها - ووالدها وعدد من الشهود؛ أنها لم تكن مختطفة ولم تتعرض لأي اعتداء عليها، وأن سبب تركها مسكن والدها لا يتعلق بوقوع جريمة جنائية، لذلك آثرت النيابة العامة عدم الإفصاح عنه حفظًا لحقوق حُرمة حياتها الخاصة.

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