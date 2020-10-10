"لقوه مربوط".. تحرير مزارع اختطفه 3 ملثمين وطلبوا فدية مليون جنيه بالصف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في أقل من 48 ساعة، في تحرير مزارع اختطفه 3 ملثمين، وطلبوا مليون جنيه فدية، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من تاجر أربعيني العمر، يفيد أنه أثناء تواجده وشقيقه، مزارع ثلاثيني العمر، أمام منزله بقرية غمازة الكبرى، فوجئوا بقيام 3 أشخاص ملثمين وبحوزتهم أسلحة نارية بإختطاف شقيقه.

وأضاف في بلاغه أنه تلقى بعد ذلك اتصالًا هاتفيًا من مجهول، يطالبه بدفع مبلغ مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراح شقيقه.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المختطف وآخرين حول تجارة الأراضي، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

أعد العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة مأمورية، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، إذ تبين أن أحدهم مقيم بالصف، والثاني بمنطقة حلوان بالقاهرة، والثالث بسوهاج، وتحرير المختطف بعد العثور عليه مكبل اليدين والقدمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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