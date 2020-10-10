صراع العمالقة.. نادال يتحدي ديوكوفيتش في نهائي رولان جاروس

سيكون عشاق الكرة الصفراء، على موعد مميز ومثير، عندما يلتقي الماتادور الإسباني رافائيل نادال مع الإعصار الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية، إحدي بطولات الجراند سلام الأربعة الكبري، مساء غدًا، الأحد.





ويستحوذ فيدرر على الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا مقابل 19 لقبا لنادال و17 لقبا لديوكوفيتش.





ولهذا ، ستكون المواجهة المثيرة غدا بين ديوكوفيتش ونادال المصنفين الأول والثاني عالميا وسيلة لكتابة سطر جديد في تاريخ هذه البطولات الكبيرة.





وتتسم المواجهة بين ديوكوفيتش ونادال بأنها أكثر المواجهات تكرارا بين لاعبين في التنس خلال العصر المفتوح حيث التقى اللاعبان 55 مرة سابقة ويلتقيان غدا للمرة 56 في مسيرتهما الرياضية مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.





وعندما ينزل اللاعبان غدا إلى ملعب "فيليب شاترييه" ستكون بعض الأرقام القياسية على المحك بخلاف كبرياء الفوز بهذا اللقب في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي ضربت العالم في وسط هذا العام وأفسدت الروزنامة الرياضية في مختلف الألعاب.





وإضافة إلى الرقم القياسي الجديد في سجل المواجهات بين لاعبين في عصر التنس المفتوح، يستطع نادال تحسين الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان جاروس حيث يسعى نادال لإحراز لقب البطولة للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الرياضية حتى الآن.





وإذا حقق نادال هذا اللقب، سيعادل بذلك الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى متساويا مع فيدرر في رصيد 20 لقبا.





وخلال المواجهات الـ55 السابقة بين ديوكوفيتش ونادال، يمتلك اللاعب الصربي الأفضلية برصيد 29 انتصارا مقبل 26 انتصارا لنادال لكن الأخير هو الملك المتوج على الملاعب الرملية ويحظى بسجل رائع في بطولة رولان جاروس.





ومن بين المواجهات السابقة بين اللاعبين، التقى ديوكوفيتش ونادال في 15 مباراة ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وكان الفوز من نصيب ديوكوفيتش في تسع منها.





ويستطيع ديوكوفيتش /33 عاما/ الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة رفع رصيده إلى 18 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والاقتراب خطوة من نادال وفيدرر حال فوزه باللقب غدا.





وقال ديوكوفيتش، الذي توج بلقب رولان جاروس مرة واحدة سابقة في 2016، إن الفوز بلقب رولان جاروس يوفر حافزا أكبر.





وتأهل ديوكوفيتش لنهائي البطولة اثر فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في مباراة امتدت لخمس مجموعات في الدور قبل النهائي للبطولة.





وقال ديوكوفيتش :"إنها البطولة التي فزت بها لأقل عدد من المرات (من بين جميع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى). ولهذا، لدي حافز هائل لأحاول الفوز بكأس البطولة مجددا".





وأضاف :"كل نهائي خضته في بطولة فرنسا المفتوحة كان مباراة حياتي قبل أن أحرز اللقب بالفعل (في 2016) ".





وفي المقابل، يحظى نادال بسجل رائع في هذه البطولة أكثر مما يحظى به أي لاعب آخر في هذه البطولة أو غيرها من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.





وخسر نادال مباراتين فقط على مدار جميع مشاركاته في رولان جاروس التي توج بلقبها 12 مرة سابقة.





كما يمتلك نادال حافزا إضافيا في مباراة الغد لأن الفوز فيها سيرفع رصيده إلى 100 انتصار في مباريات البطولة على مدار التاريخ.





ورغم هذا، قال نادال إنه لا يمكنه اعتبار المواجهة مع نادال محسومة لصالحه في ظل هذه الأرقام.





وقال نادال، الذي تأهل للنهائي بالتغلب على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في مباراة من ثلاث مجموعات فقط بالدور قبل النهائي :"أعلم أن هذا الملعب شهد أدائي بشكل جيد لفترة طويلة ، وهذا يساعدني".





وأضاف :"لكن في نفس الوقت، يمتلك ديوكوفيتش سجلا مذهلا هنا أيضا، حيث بلغ الأدوار النهائية في معظم مشاركاته بالبطولة. أحتاج لتقديم أفضل ما لدي ضد نوفاك. بدون لعب التنس بأفضل ما لدي، سيكون الوضع صعبا للغاية".





وكان أول من تغلب على نادال في الملاعب الرملية لرولان جاروس هو السويدي روبن سوديرلنج في 2009 ثم فاز ديوكوفيتش على نادال في دور الثمانية للبطولة عام 2015 ليكون الانتصار الوحيد لديوكوفيتش على ما وصفه بـ "أعظم منافس" في سبع مواجهات بينهما برولان جاروس.





وبخلاف هاتين المباراتين، لم يتعرض نادال لأي هزيمة أخرى في رولان جاروس.





والتقى اللاعبان مرتين سابقتين في نهائي رولان جاروس عامي 2012 و2014، وكان الفوز من نصيب نادال في المرتين.





وأشار ديوكوفيتش إنه سيراجع مباراة 2015 لمحاولة وضع خطته لمباراة الغد أملا في تحقيق الفوز على نادال.





وقال ديوكوفيتش :"خسرت أمامه معظم المباريات التي خضتها أمامه في رولان جاروس. ولكنني فزت أمامه في 2015 في مباراة من ثلاث مجموعات فقط. هذه هي المباراة التي سأراجعها وأحاول استنباط الإيجابيات منها لاستخدامها خططيا في مواجهته غدا".





وأوضح ديوكوفيتش أن امتداد مباراة المربع الذهبي لخمس مجموعات أمام تسيتسيباس لم يرهقه بدنيا بشكل كبير وأنه يستعد لمواجهة مثيرة وهائلة أخرى في النهائي.





وقال اللاعب الصربي :"لا أشعر بالإجهاد بدنيا بعد مباراة المربع الذهبي التي استغرقت نحو أربع ساعات... أعتقد أن يوم ونصف اليوم سيكون وقتا كافيا للاستشفاء. أتطلع لمواجهة هائلة مع نادال".





وأضاف :"إنني في آخر مباراة بالبطولة وأمام أكبر منافس. إنها أكبر عقبة وأصعب تحد يمكن أن تواجهه. أتفهم ما يتعين فعله وكيف أحتاج لإعداد نفسي".



