تفاصيل حملة مكبرة بمنطقة سندوب في الدقهلية لرفع التعديات والباعة الجائلين

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شهدت منطقة سندوب في مدينة المنصورة حملة مكبرة شنها إدارة شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لازالة الباعة الجائلين ورفع كافة الاشغالات بمنطقة سندوب.



قاد الحملة العميدوائل الشربينى مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد والرائد محمود يعقوب والنقيب أبوالمعاطى غنام.



وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٧٥٨ مضبوطة،وحرر٥٤ محضرًا، وتم إبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وازالة التعديات على الطريق من اجل مرور المواطنين والسيارات.



وشدد القائمين علي الحملة، إستمرار تلك الحملات للتصدي لكافة أشكال التعديات بالشوارع وضبط الباعة الجائلين، بالتنسيق مع الجهات التنفيية تحت اشراف الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية