تعرف على سبب غناء محمد منير يوم وفاة والدته

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يحتفل اليوم الكينج محمد كمنير بعيد ميلاده، والذي بدأ رحلته الفنية منذ 43 عاما.



وبالتزامن مع ذلك كشف محمد منير سبب غنائه يوم وفاة والدته:



قال محمد منير سابقا في برنامج "سر الكينج" أنه غنى يوم وفاة والدته: "انا يوم وفاة امي الله يرحمها نسيت نفسي ومن الصبح مشغول فدخلت "الحمام" لقيت نفسي بحب الغنا فغنيت، مش فاكر غنيت اية بس تداركت في لحظة اني انا في حالة حزن فمعبهرفش اغني فتوقفت عن الغناء".



