جامعة المنيا تشارك بـ 300 عمل فني بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

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تشارك جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في عامه الثاني والذي يعد أكبر ملتقى للمبدعين والصناع المهرة من مختلف المحافظات ونافذة كبيرة للتعرف والتسويق لمنتجاتهم، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، برعاية وتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والثقافية، والعمل علي التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة انتاجاتها.





وقال الدكتور مصطفي عبد النبي أن جامعة المنيا تشارك في المعرض بما يزيد عن 300 عمل فني، يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والفنية التي تتميز بها محافظة المنيا وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وفنانين من الجامعة بكلياتها المتخصصة بالتربية الفنية، والفنون الجميلة، والتربية النوعية، بالإضافة إلى أعمال مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومركز الابتكار وريادة الأعمال الجامعي.



وأوضحت الدكتور أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية ومدير مركز التدريب على الحرف لجامعة المنيا، أن ركن الجامعة بالمعرض يعرض 27 قطعة خزفية يدوية من أعمال الدكتور الفنان ماهر حسين عراقيب استاذ الخزف، والدكتور جمال صدقي أستاذ النحت، والدكتورة مروة رضوان، والدكتور محمد فهمي، والدكتور محمد شبراي والفنانة مي محمد.



كما شاركت مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة بأكثر من 90 قطعة فنية ضمت: مشغولات الحلي بخامات الأحجار والخرز من أعمال الفنانة جهاد محمد، ومشغولات الكورشيه، ومشغولات الشنط والحقائب السواريه القطيفة والمطرزة بالخرز للفنانة جهاد محمدين، بالإضافة لأعمال مطرزة مستوحاة من البيئة السيناوية للفنانة الدكتورة امل أبو زيد.



وأضافت د. "أمل" أن كلية التربية الفنية قدمت بالمعرض ١٠٠ عمل يدوي متنوع بين أعمال الحفر على الخشب، وأعمال القشرة والحفر، وطباعة المنسوجات، وأعمال المكرمية والخيامية، والجلد، والنسيج، وأعمال التصميم، وذلك بإشراف وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



كما شارك مركز الابتكار وريادة الاعمال بأربعة أعمال فنية يدوية، وشاركت كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلي بأكثر من 60 قطعة من مشغولات التطريز والكوروشية والبتشورك وأعمال الخرز والاكسسوارات، شارك فيها ما يقارب من 17 معيدة وطلاب القسم.

