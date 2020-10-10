في يوم ميلاده..مالا تعرفه عن الكينج محمد منير

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم 10 أكتوبر الكينج محمد منير بعيد ميلاده، وهو ابن محافظة أسوان والولد الأسمر والذي حصل على عدد من الجوائز لنجاحه في عالم الفن والغناء.

ولد محمد منير في أسوان، ثم انتقل إلى القاهرة مع عائلته، وتخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

كانت بداية "منير" في عالم الغناء من خلال معرفته بالشاعر عبد الرحيم منصور، والملحن والمطرب النوبي أحمد منيب ليقومو بتدريبه.

كانت أول ألبومات "منير" بإسم "علموني عنيكي"، والذي جاء عقب تعارفه بالموسيقار هاني شنودة والذي جعل كل أفراد فرقته يقفون وراء "منير" في ألبومه الأول.

ولم يقف "منير" على الغناء فقط بل دخل عالم التمثيل من خلال فيلم "اليوم السادس" مع الراحلة داليدا، وشارك في فيلم "الطوق والأسورة" مع شريهان للمخرج خيري بشارة، وكان فيلم "المصير" هو التعاون الثالث بين "منير" و"شاهين".

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