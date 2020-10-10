الكشف عن حجم إصابة ميندي حارس تشيلسي









كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن حجم إصابة السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي قد تعرض لها مؤخرا مع منتخب بلاده.





وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن إصابة ميندي واستبعاده من معسكر المنتخب وعودته مرة أخرى إلى لندن.





وأشارت تقارير حسب موقع "جول" العالمي، إن إصابة ميندي ليست خطيرة، وقد أظهرت الفحوصات الطبية أن العضلات لم تتمزق.





وأوضحت تلك التقارير إلى أن مدة غياب ميندي لم تحدد حتى الآن، الا أن البلوز سوف يفتقده خلال مباراة ساوثهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



