انفراد.. ٣ تسجيلات صوتية من غراميات "عنتيل الجيزة" (فيديو)

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حصلت بوابة "الفجر" على ٣ مكالمات صوتية مسجل للمتهم "عنتيل الجيزة"، بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة دون علمهن.



وكشفت المكالمات الصوتية، أن المتهم يستدرج ضحاياه، يمثل عليهم الحب والزواج، بالاضافة أنه كان يستدرجهن بمقابل مادي تصل للآلاف من الجنيهات، وهاتف محمول.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة عنتيل الجيزة، أن المتهم يدعى " عز صلاح" أربعيني العمر، وأنه يقطن بمنطقة البراجيل بأوسيم منذ سنوات، وأوضحت التحقيقات، أن المتهم متزوج ولديه "ولد وبنت" ويبلغ الإبن ١٢ عامًا.



وافادت التحقيقات النيابة العامة، أن عنتيل الجيزة استدرج ضحاياه لممارسة الرزيلة معهن، أنه تعرف عليهن منذ شهور.



وأفاد في التحقيقات، أنه كان يستدرجهن بحجه رغبته في الزواج منهن، لكي يحصل على غرضه، ثم يمارس الجنس معهم داخل شقته بدافع الحب، ويبدأ في التهرب منهن.



واوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يصورهن لابتزازهن، من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عنتيل الجيزة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرزيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في اوضاع مخله.



وأمرت النيابة، بالتحفظ على هاتفه الذي يحتوي على مقاطع جنسية لفحصه.



وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.



بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.