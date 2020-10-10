سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 10-10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 10-10-2020 مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء .
4.20  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.09  جنيه للشراء. 
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.09   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12  جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.08   جنيه للشراء.
4.19   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.
 

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