السعودية: 98 ترخيص لمنشآت صناعية خلال سبتمبر باستثمارات 8.7 مليار ريال

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 98 ترخيص جديد لمنشآت صناعية خلال سبتمبر بحجم استثمارات في المصانع الجديدة 8.7 مليار ريال .

وبينت الوزارة عبر تقريرها الشهري للمؤشرات أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر ارتفع  ليصل إلى 9445 منشأة.

وبلغت إحصائيات العاملين بالقطاع خلال سبتمبر 1735 من السعوديين مقابل الاستغناء عن 633 من الوافدين .

وقال  بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية أن نتائج القطاع الصناعي في شهر سبتمبر  إيجابية وممتازة  حيث واصل القطاع نموه وسنواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية  .

 

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