رضا عبد العال يطلق تصريحا مدويا عن صلاح والمنتخب

وجه رضا عبد العال مدرب نادي طنطا رسالة إلى اتحاد الكرة المصري حيث طالبهم بمنحه فرصة من أجل تدريب الفراعنة.





وقال رضا عبد العال في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر" مساء أمس إنه يأمل في أن يمنح فرصة من أجل قيادة منتخب مصر بدلا من حسام البدري.





وتابع: "أنا قادر على تطوير المنتخب المصري وتطوير أداء جميع اللاعبين ومن بينهم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي".





وواصل: "محمد صلاح سيصبح تحت قيادتي أفضل من ممن هو عليه الآن تحت قيادة الألماني يورجن كلوب".





واختتم: "أعدكم بالوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة مع المنتخب الوطني".















