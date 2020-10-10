بأمر زيدان.. 3 صفقات مطلوبة في ريال مدريد

باتت أحلام الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجديد مهددة بالتبخر مبكرًا.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع بوجبا لأنه يرغب في ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والذي يعد الهدف الأول للنادي الملكي في الصيف المقبل ثم إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت إلى أنه على مستوى وسط الملعب ستكون الأموال الملكية موجهة لحسم التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي الذي تعطلت صفقته بسبب فيروس كورونا.