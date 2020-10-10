قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. وتوضح السبب
السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:26 م
الفجر السعودي
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أعلنت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء القادم.
وذكرت القنصلية –عبر حسابها على تويتر- أنها «ستكون مغلقة يوم الإثنين الموافق ١٢ أكتوبر، بمناسبة العطلة الفيدرالية الأمريكية (Colombus Day) ويستأنف العمل يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر».
ودعت القنصلية، المواطنين والمبتعثين، الاتصال بها في حالة الطوارئ.
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