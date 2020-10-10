قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. وتوضح السبب

أعلنت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء القادم.





وذكرت القنصلية –عبر حسابها على تويتر- أنها «ستكون مغلقة يوم الإثنين الموافق ١٢ أكتوبر، بمناسبة العطلة الفيدرالية الأمريكية (Colombus Day) ويستأنف العمل يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر».



