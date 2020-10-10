أرامكو: إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر خلال ساعات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غدٍ الأحد.

ووفقًا لواس، أعلنت شركة أرامكو، الشهر الماضي، أسعار البنزين لشهر سبتمبر، وبلغت أسعار البنزين 91: 1.47 ريال، وبنزين 95: 1.63 ريال، وسعر الديزل: 0.52 ريال، فيما تم تحديد سعر الكيروسين بـ0.70 ريال، وحدد سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال للتر.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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