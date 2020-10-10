



الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | لعملاء WE برابط billing.te.eg





نقدم لمتابعينا في السطور التالية رابط الشركة المصرية للاتصالات على موقعها WE، وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 ووسائل سدادها ، ونشرح الخدمات المتاحة من الشركة ومنها استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إمكانية التسديد عبر فاتورة التليفون الأرضي من البيت، عبر موقعها الإلكتروني billing.te.eg ، وذلك لتزايد البحث عن رابط المصرية للاتصالات، بالتزامن مع اقتراب موعد الفاتورة الجديدة، وإلى جانب الخدمات السابقة، يمكن للعميل استعلام عن ما إذا كان تم سداد الفواتير أو لا عبر موقع المصرية للاتصالات في حالة تعرض العميل لقطع الحرارة عن التليفون الأرضي وفصل الإنترنت.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020

بإمكان عملاء المصرية للاتصالات الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي أو التجاري من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات .





ويمكن الحصول على هذه الخدمة عبر دخول رابط موقع الشركة من أي جهاز تليفون محمول أو أي جهاز متصل بالإنترنت.





وهناك وسائل مطروحة من الشركة للاستعلام كالتالي:





- الاتصال بالرقم الموحد واتباع التعليمات بكتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته، مُرفقًا معه كود المحافظة ثم نقوم بالضغط على اظهر الفواتير، وبطبيعة الحال ستظهر آخر فاتورة تم رفعها على الموقع.





- كذلك دخول موقع المصرية للاتصالات والاستعلام باستخدام الحساب المُسجل





حيث تكون الفواتير مسجلة على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أيضًا ومن الممكن معرفة طريقة السداد أيضا.





رابط موقع المصرية للاتصالات

وفي ذات السياق نذكر أنه يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من خلال اختيار واحدة من الوسائل التالية:





- سداد الفواتير من خلال السنترال.

- السداد عن طريق خدمة الفوري.

- ثم إمكانية الدفع عن طريق الفيزا.





ومن المعروف أنه يتم إصدار الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي كل 3 شهور ، بمعنى أنها تصدر 4 مرات في العام.



