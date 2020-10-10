جثة العاشر.. أنثى استدرجته والباقون ضربوه بالشوم حتى الموت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة العاشر وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها كدمات متفرقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه والذي ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على إثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجني عليه والتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير تحصله على مبلغ (40 ألف جنيه)، وفي سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، عاطل - مقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أربعة منهم وبحوزة اثنين منهم (هاتفي محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت باستدراج المجني عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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جريمة قتل جثة بوابة الفجر الفجر العاشر من رمضان

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