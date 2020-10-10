رسميا.. حرمان ريال مدريد من جماهيره في دوري أبطال أوروبا

رفض المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية طلب الاتحاد الأوروبي "يويفا" حضور الجماهير لمباريات ريال مدريد ،في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

كان "يويفا" أعطى الضوء الأخضر للأندية المشاركة في دوري الأبطال بحضور بعض الجماهير، بشرط الحصول على موافقة السلطات المحلية، على ألا يزيد العدد عن 30% من سعة الاستاد.

وحسبما ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن المجلس الأعلى للرياضة أبلغ "يويفا" بأنه بالنسبة لمباريات دوري الأبطال لريال مدريد لن تكون هناك إمكانية لدخول الجمهور، ما وضع مسؤولي ريال مدريد في حالة من الحيرة بعد تداول الأنباء، لأنه حدد ملاعب إشبيلية وغرناطة كأماكن بديلة لاستضافة مبارياته في حالة الطوارئ.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت تقارير صحافية السماح بحضور نحو 3 آلاف متفرج لمباريات إشبيلية وغرناطة، في حين رفض الأمر لريال مدريد.

ويرغب ريال مدريد في الاستعانة بجماهيره بمباريات دوري أبطال أوروبا، لتقديم اللعب وزيادة حماس اللاعبين، لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولة التي يحمل "الميرنغي" الرقم القياسي في التتويج بها.