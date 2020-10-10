التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عريية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض قواته طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت، مساء الأربعاء، من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

 

 

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تدمير طائرة مفخخة السعودية الحوثيين التحالف العربي

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