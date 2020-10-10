حريق في محطة مترو العاصمة الإيرانية طهران

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر إيرانية، باندلاع حريق في محطة مترو العاصمة طهران.

 

وفي وقت سابق، اندلع حريق في سوق ديلم الساحلي في محافظة بوشهر بجنوب ايران الذي يضم 200 غرفة.

 

وقد هز انفجار ضخم في ورشة بطاريات، مدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران، ما أودى بحياة شخص واحد وجرح 20 آخرين، فضلا عن انهيار مبنى من 3 طوابق، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.

 

وقال مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني لوكالة الأنباء الإيرانية، إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة شخص آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، وأن التحقيقات جارية لتحديدها.

 

وتابع: "وقع الحادث في الساعة 17:15 اليوم الجمعة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع انفجار محل البطاريات الذي يقع في الطابق الأرضي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق".

 

 

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