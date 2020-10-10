هاني الناظر يتبنى حالة الطفلين المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ الوراثي

أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، استشاري الجلدية، تبنيه لحالة الطفلين المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ الوراثي.



وقال "الناظر"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اطمأنوا جميعا قمت الحمد لله شخصيا بالاتصال بوالد الطفلين المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ الوراثي بعد نشر استغاثة والدهم من ساعة تقريبا واتفقت معه على استقبالهم جميعا غدا بمشيئة الله لتوقيع الكشف الطبي والقيام بالواجب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحوهم".



وأضاف استشاري الجلدية: "اعتبروا الموضوع في أيدي أمينة".