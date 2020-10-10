شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مسألة إيقاف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، موضوع معقد جدًا، ومر من الأسبوع المفترض تقديم تظلم فيه عدة أيام، مشددًا على أنه لا يوجد إلا المسار القانوني فقط هو ما يجب أن يسلكه الجميع لحل الأزمة.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الزمالك صرح رياضي كبير، ولا يجب العبث بمصيره، معقبا: "البلد هيمشي فيها القانون، والنادي مش هيقف على حد، واللي لية حق ياخده وفقا للقانون، وإلا الناس هتفضل تضرب كف على كف".