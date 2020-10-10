أحمد حسن: الأرباح المتداولة بين الناس غير حقيقية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:34 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
هدى عبدالرازق
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كشف اليوتيوبر أحمد حسن، أن قيمة الأرباح التي يتردد أنهم يحققوها من قناة اليوتيوب الخاصة بهم ليست حقيقية، معلقا: "ده اجتهاد، ومفيش الكلام ده".

وقال "حسن"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه حتى الان ليس لديه منزل تمليك، مضيفا: "أنا وزينب عايشين في إيجار"، وكذلك والدته تعيش في شقة إيجار، لافتا إلى أنهم يتمنون أن يكون لديهم مبلغ كافي لشراء سكن تمليك.

وأضاف أنهم كانوا يتمنون أن يلتحقوا بالتمثيل، وعندما لم يجدوا فرصة اتجهوا إلى "السوشيال ميديا" وهو مجال قريب من التمثيل، متابعا: "مش نادمنين أننا دخلنا في هذا المجال".

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