حار على الصعيد وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية.

- أمطار خفيفة (30 تقريبًا) على أقصى الغرب ومناطق متفرقة من جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 32
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 35

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