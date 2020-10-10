الزمالك يجهز نجمه لموقعة الرجاء

يأمل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال، لتجهيز نجم الفريق لموقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتعرض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لشد في العضلة الأمامية، استوجبت خروجه من ملعب المباراة لصالح زميله أحمد عيد.





ويطمح جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، في سرعة تجهيز اللاعب لموقعة الرجاء، حيث لا يتواجد سوى الناشئ أحمد عيد في هذا المركز.





كما يعمل جهاز الكرة على تجديد عقد اللاعب، كي يتمكن من خوض المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك.





وينتهي عقد حازم إمام في يوم 30 أكتوبر المقبل، واستقرت إدارة الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين.



