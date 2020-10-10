الزمالك يجهز نجمه لموقعة الرجاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يأمل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال، لتجهيز نجم الفريق لموقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لشد في العضلة الأمامية، استوجبت خروجه من ملعب المباراة لصالح زميله أحمد عيد.

ويطمح جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، في سرعة تجهيز اللاعب لموقعة الرجاء، حيث لا يتواجد سوى الناشئ أحمد عيد في هذا المركز.

كما يعمل جهاز الكرة على تجديد عقد اللاعب، كي يتمكن من خوض المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك.

وينتهي عقد حازم إمام في يوم 30 أكتوبر المقبل، واستقرت إدارة الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين.

أخبار تهمك

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ يوم

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 18 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:14 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

06:46 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»