المواجهة تقترب.. تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين.





وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر القادم فى المغرب فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





بينما لقاء الإياب بين الفريقين سيقام فى مصر يوم 24 أكتوبر القادم ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





ويذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السادس من نوفمبر المقبل.



