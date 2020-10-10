عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت روسيا، قبل قليل، أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، اتفقتا على وقف إطلاق النار، في إقليم ناجورني كاراباخ.

وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هذا الاتفاق سيجري اعتبارا من ظهر اليوم السبت.

هذا، ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

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