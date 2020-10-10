المفتي: النقاب قضية اجتماعية وليست دينية (فيديو)

رد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال زوج يقول إن زوجته ترتدي النقاب بدافع الدين، رغم أنه يتعارض مع قوانين البلد الأوروبي المقيمين فيه، وعن مدى إمكانية استخدام سلطاته كزوج في منع زوجته من ارتداء النقاب.





وقال مفتي الجمهورية في جوابه، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يجب على الزوجة أن تعيش بالحد الذي شرعه الله وهو أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين.





وأردف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن النقاب يخضع لعادات الأقوام والشعوب وليس قضية دينية وإنما اجتماعية ولا علاقة له بالنص الشرعي.





وفي وقت سابق، قال إن دار الإفتاء أنشأت عام 2014 مرصدًا لفتاوى التكفير والآراء المتطرفة، يعمل على مدار الساعة لرصد كافة الفتاوى والآراء التي تصدر عن الجماعات المتطرفة، ويعمل على تفكيكها وتفنيدها والرد عليها بمنهجية علمية دقيقة وبمخرجات مختلفة متنوعة.





وأشار إلى أن الدار كذلك تُعنى بأحوال المسلمين في الخارج، خاصة في الغرب، وأن علماء الدار قاموا بجولات مكوكية في مختلف دول العالم والتقوا بالجاليات المسلمة هناك، وقال: "كنا حريصين على حث الجالية المسلمة في الدول الغربية على الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعاتهم، والالتزام بالقوانين التي وضعت لتنظيم الحياة فيها".





وأكد مفتي الجمهورية أن المدخل الحقيقي لأي تقدم في الدول هو التنمية وبناء الإنسان، وهو السبيل الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف الذي ينبت في البيئات التي تفتقد للتنمية، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في تنمية الإنسان والمجتمع، فضلًا عن النجاح الكبير الذي حققه الجيش المصري في حربه على الإرهاب في سيناء.