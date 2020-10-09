الكشف عن حالة اللاعبين المصابين في الأهلي

كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن تفاصيل الحالة الصحية لجميع لاعبي الفريق الأحمر المُصابين، وذلك في التقرير الطبي الذي تقدم به للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.





وتناول طبيب الأهلي في تقريره الطبي المقدم لـ"موسيماني" حالة اللاعبين الثمانية المقيدين بالقائمة الإفريقية للأهلي وموقفهم من مباراة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





حيث أكد الدكتور خالد محمود في تقريره أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يتحسن بشكل جيد بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة ولكنه أوصي بإراحته أمام بيراميدز.





كما أكد على تحسن حالة الخماسي أيمن أشرف ومروان محسن ومحمود وحيد وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وأكد على تواجدهم مع الفريق الأحمر في مباراة الوداد المقبلة.





بينما بدأ رامي ربيعة مرحلة جديدة من التأهيل بسبب مزق العضلة الخلفية وبات بعيدا عن المشاركة في مباراة الوداد المقبلة، بينما خرج من الحسابات الفنية محمود متولي مدافع الفريق بسبب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ولا يزال يحتاج لمزيد من الوقت حتي العودة للملاعب مجددا.





أما بخصوص الرباعي الغير مقيد بالقائمة الإفريقية أكد طبيب الأهلي في تقريره أن سعد سمير بات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية حيث يتوقع عودته مطلع نوفمبر المقبل بعد غيابه فترة طويلة منذ اجراء جراحة وتر أكيلس في ألمانيا.





كما اقترب أيضا كريم نيدفيد من العودة للتدريبات وكان يعاني من اصابة في غضروف الركبة، وتخلص عربي بدر من اجهاد العضلة الخلفية، بينما يغيب محمد محمود 6 أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية جديدة في غضروف الركبة.



