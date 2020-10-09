المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة لانتشال"الليرة" من خسائرها أمام الدولار

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:06 م
الليرة التركية
الليرة التركية
وكالات
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رفع البنك المركزي التركي أمس أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75 في المائة من 10.25 في المائة، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيس الشهر الماضي.


وبعد أن رفع الفائدة في عملياته للمبادلة، صعدت الليرة إلى نحو 7.90 مقابل الدولار الأمريكي من المستوى القياسي المنخفض البالغ 7.9550 الذي سجلته في وقت سابق. ووفقا لـ"رويترز"، تراجعت العملة التركية قليلا إلى 7.9375  ليرة.


وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25 في المائة، بعد أن لجأ إلى تشديد سياسته بشكل غير مباشر لأسابيع لدعم الليرة التي تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق.


ودفع رفع أسعار الفائدة المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 11.56 في المائة بحلول أمس الأول من مستوى منخفض 7.34 في المائة في تموز (يوليو).


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