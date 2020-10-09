أسطورة هولندا: محمد صلاح لاعب رائع.. وعليه التعلم من ميسي

تغني اللاعب الهولندي ونادي ميلان الإيطالي السابق سيدروف بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.





وقال سيدروف فى تصريحات صحفية اليوم :"محمد صلاح لاعب رائع أعتقد أنه يمكن أن يفعل أكثر من ذلك، هو من يقرر مصير المباريات أيضًا يصنع الأهداف، ربما يتعين عليه أحيانا تعلم المزيد مثل صناعة المساحة لنفسه مثلما يفعل ميسي".





وأضاف نجم الروسونيري سابقًا :" لكي تصبح أفضل بصفتك لاعبًا بارزًا، عليك أن تستمر في ابتكار أجزاء جديدة من طريقة لعبك لأن الخصوم يدرسونك جيدا".





ووضع لاعب ميلان السابق وأسطورة الكرة الهولندية لاعبنا محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات القادمة.



